Te onervaren voor huurauto

Martijn Apeldoorn huurt een auto voor twee weken vakantie met drie vrienden naar Frankrijk. Bij vertrek weigert AutoEurope de VW Golf mee te geven: hij is te onervaren.

Door Ed Brouwer - 2-10-2016, 11:28 (Update 2-10-2016, 11:28)

Punt 13 van de algemene voorwaarden: ’huurders en extra bestuurders moeten bij het ophalen van de huurauto een geldig rijbewijs laten zien. Dit rijbewijs moet minstens één jaar in het bezit zijn. Ai, dat had Martijn bij het boeken over het hoofd gezien. Hij heeft zijn rijbewijs nog geen jaar. Op Schiphol, waar ze...