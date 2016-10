Drie reparaties al te gortig

Nog maar vier maanden oud, moet de Lenovo laptop van Esther Dorrestijn al voor de derde keer terug voor reparatie.

Door Ed Brouwer - 1-10-2016, 13:23 (Update 1-10-2016, 13:23)

Mevrouw Dorrestijn is haar vertrouwen in de laptop kwijt en wil er van af. Lastig aspect, is dat zij zzp’er is en de laptop zakelijk had gekocht. Daardoor geniet zij niet de bescherming die consumenten hebben.

Consumenten hebben het eerste halfjaar altijd wettelijke garantie, dan sta je sterk en kun je bij de derde reparatie verlangen dat je een nieuwe krijgt of je...