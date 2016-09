Welverdiende schouderklopjes

Complimenten van consumenten voor puike service.

Peereboom

Peereboom Toeringscars uit De Goorn heeft een goede beurt gemaakt bij rsg Wiringherlant in Wieringerwerf. Ze hadden 54 kaarten van Walibi gekregen en boden deze de school aan mét ook nog eens gratis vervoer! Dankzij twee slagroomtaarten voor Peereboom en Walibi konden zelfs 72 leerlingen die iets bijzonders hadden gedaan mee. Vrijdag gingen ze.

Ingmar Nieuwkoop

Ingmar Haarden en Kachels in Nieuwkoop verdient een dikke pluim, schrijft de familie Roessen uit Zoeterwoude. Tien jaar geleden had de firma een gashaard bij hen geïnstalleerd. Die was vervolgens door een ander onderhouden, maar nu er via de afvoer water naar binnen kwam, was een telefoontje genoeg en verhielp Ingmar de lekkage vakkundig en kosteloos.

Veerman Huizen

Bernard Schurink uit Huizen kocht in 2009 bij juwelier Veerman in Huizen een mooi Tissot horloge voor zijn vrouw. Zij is er zuinig op en draagt het alleen op zon- en feestdagen. Jammer daarom dat op de horlogekast donkere plekken verschenen. Hoewel ver na de garantie, maakte Veerman zich er sterk voor dat Tissot kosteloos een nieuwe horlogekast leverde.

Federmann Haarlem

Elly Nijhuis uit Haarlem is heel gelukkig met Opticien Federmann bij haar in de stad. Ze had een nieuwe bril met iets sterkere multifocale glazen waar ze maar niet aan kon wennen. Zes weken lang heeft de opticien samen met de glazenleverancier kosten noch moeite gespaard om haar scherp te laten kijken. Uiteindelijk is dat met nieuwe glazen gelukt. ,,Hulde!”

Deen en Lovers

Cees Schaaper uit Heemskerk deelt een dubbele pluim uit voor supermarkt Deen en rederij Lovers in Amsterdam. De caissière van Lovers wist bij het verzilveren niks van de kortingsbonnen van Deen voor zijn rondvaart met vijf personen. Achteraf gaf Lovers de 25 procent korting alsnog en Deen bood als goedmaker een kijkje aan achter de schermen van Schiphol.