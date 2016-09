Genereuze fiscus...

Van de fiscus krijgt meneer Van Groeningen een boete van 65 euro omdat hij te laat is met insturen van zijn aangifte omzetbelasting.

Keer op keer probeert hij tevergeefs de cijfers over het eerste kwartaal door te geven. Het lukt steeds niet, want het wachtwoord dat de fiscus hem stuurde werkt niet. Als de tijd gaat dringen, belt meneer Van Groeningen de Belastingtelefoon. Die zal hem een nieuw wachtwoord sturen, alleen gaat dat wel tien dagen duren. Dat hij daardoor net te laat is met zijn aangifte, is niet erg, wordt hem verteld.

Inderdaad komt na een dikke week het wachtwoord, Van Groeningen doet direct aangifte en krijgt zelfs 200 euro terug. Mooi, maar al gauw zit er opnieuw een blauwe envelop in de bus: 65 euro boete omdat hij te laat is! En die toezegging dan dat het geen probleem zou zijn omdat het door de belastingdienst komt? Meneer van Groeningen dient een bezwaarschrift in, waarop de boete twee maanden later wordt ingetrokken, ’uit coulance’. Wat een goedheid...