Ook na Nationale Ouderendag niet meer eenzaam

Op veel plekken in Nederland was tijdens Nationale Ouderendag vrijdag volop aandacht voor senioren. Wensen gingen in vervulling en bewoners van verzorgingshuizen werden voorgelezen. Mooi dat ze op deze speciale dag aandacht krijgen, maar wat is er op de andere 364 dagen te doen voor de ruim 2,9 miljoen eenzame 65-plussers?

Door internetredactie - 7-10-2016, 15:52 (Update 7-10-2016, 15:59)

Behalve die ene ouderendag, bestaat ook het Natonaal Ouderenfonds. Van daaruit worden allerlei activiteiten en projecten georganiseerd. Een paar initiatieven verzameld

Samen Breien: op een groeiend aantal locaties worden breiclubs opgezet. Breien kan overal, maar samen breien zorgt ervoor dat ouderen even de deur uit kunnen en sociale contacten aangaan. Zo zijn er nu onder andere clubs in Den Helder, Alkmaar, Medemblik, Zaandam, Baarn, Zandvoort en Hoofddorp.

Uitwaaien op het strand: maandag 10 en dinsdag 11 oktober zijn er uitjes naar het strand van Petten. Andere uitjes zijn een voetbalwedstrijd bezoeken, een middagje concertgebouw Amsterdam of een ’Bonte Middag’ met muzikale bingoshow.

Voetballen: nog wel sporten maar blijft de vraag met wie en waar? Dan is het project Oldstars misschien een optie. Diverse clubs doen mee, zoals HFC Haarlem , vv SRC in Schagen, SV Baarn of zelfs FC Volendam.