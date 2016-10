Twintig uur lang naar ballet kijken [video]

ALKMAAR - Een bijzonder kijkje achter de schermen nemen bij balletgezelschappen over de hele wereld. Dat kan dinsdag tijdens World Ballet Day LIVE. Bij dit jaarlijkse evenement krijgen liefhebbers twintig uur lang livebeelden te zien van repetities en lessen. Het Nationale Ballet doet voor het eerst mee.

Vanaf 5 uur 's ochtends is het hele evenement hier op de site van World Ballet Day LIVE te volgen. Bekijk alvast de trailer.

Vijf balletgezelschappen namen het initiatief voor het evenement in 2014. Meer dan twee miljoen keer werden de livebeelden van The Australian Ballet, het Bolshoi Ballet, The Royal Ballet, The National Ballet of Canada en San Francisco Ballet bekeken.

Het Nationale Ballet

Dit jaar wordt het evenement aangevuld met 21 gastgezelschappen, waaronder Het Nationale Ballet. De livestream van Het Nationale Ballet begint om 15 uur en is te zien via de livestream van World Ballet Day LIVE en de Facebook-pagina van het balletgezelschap. Ballerina's Wendeline Wijkstra en Michaela DePrince nemen het publiek mee achter de schermen tijdens toneelrepetities van La Bayadère. Zij interviewen solisten Anna Tsygankova en Daniel Camargo, directeur Ted Brandsen en choreografe Natalia Makarova.

Nederlands Dans Theater

Ook het Nederlands Dans Theater is vertegenwoordigd op World Ballet Day LIVE. Vanaf 10 uur 's ochtends zijn backstage beelden, balletbeelden en interviews te zien via de livestream. Daarna proberen artistiek directeur Paul Lightfoot en dansers Chuck Jones en Meng-ke Wu op de Facebook-pagina vanaf 10.30 uur zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Indruk

Geen idee wat je moet verwachten? Bekijk hieronder de highlights van vorig jaar, van The Australian Ballet.

En dit filmpje van The Royal Ballet.