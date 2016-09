Laat je nooit leiden door een hype

Dit is zonder twijfel de zomer van Pokémon Go. Alhoewel: de rage is alweer over zijn hoogtepunt heen. Het gebruik van de app neemt twee maanden na de lancering alweer af. Zo gaat dat met hypes. Wie herinnert zich nog de tamagotchi, Spice Girls-schoenen of flippo’s? Allemaal rages die snel kwamen en even snel weer voorbij dreven. We zetten er een aantal op een rijtje.

Volgens NRC is de hype rond Pokémon Go op zijn retour. De game piekte op 20 juli met 45 miljoen dagelijkse spelers. Nu de schoolvakanties weer zijn afgelopen, daalt het gebruik snel.

Flippo’s

Iedereen die voor 1990 is geboren zal zich nog kunnen herinneren dat hij per ongeluk bijna een flippo op at. De schijfjes in zakken chips waren midden jaren negentig razend populair. Oorspronkelijk kwamen de schijfjes uit Hawaï. Daar zaten de kartonnetjes in de doppen van melkflessen. Hans Zandvliet introduceerde de flippo in Nederland. Hij werd er razendsnel miljonair mee. Net als de flippo’s verdwenen ook zijn verdiende miljoenen weer snel.

Hoelahoep

Een hype van lang geleden. Al in 1948 bedachten twee Amerikaanse studenten de hoelahoep. In eerste intantie sloeg het speelgoed niet aan. Daar kwam in 1958 verandering in. De hoelahoep werd een ware hype. In twee jaar tijd werden er wereldwijd honderd miljoen exemplaren verkocht. Er werden kampioenschappen hoelahoep georganiseerd en sommige bezorgde artsen riepen dat ’hoelahoepen’ schadelijk was voor de gezondheid. Bijna vijftig jaar later maakt de hoelahoep een comeback. Je komt hem tegenwoordig ook tegen in sportscholen en op festivals.

Trollen

De trol werd al eind jaren vijftig bedacht door de Deense houthakker Thomas Dam, maar werd pas echt populair in de nineties. Het poppetje dook op in videospelletjes en tekenfilms. Hierop kwamen er plastic poppetjes in de vormen van de trol op de markt. De poppetjes hadden de meeste gekke kleuren haar en hadden vaak een mooi kostuum aan. Verzamelaars waren er een tijd mee zoet, maar inmiddels is de trol verbannen naar het rijk der jaren negentig-herinneringen.

Tamagotchi

Nu iedereen een smartphone in zijn zak heeft zitten lach je erom, maar twintig jaar geleden was de tamagotchi een ware sensatie. Een computerspelletje in zakformaat, dat was nog nooit vertoond! Doel van het spel was om je eigen huisdier zo goed mogelijk te verzorgen. Deed je dat niet, dan stierf je beestje en dat wilde je natuurlijk niet op je geweten hebben. Verslavend dus.

Wuppies

Vroeger deed het Nederlands voetbalelftal nog wel eens mee aan een groot voetbaltoernooi. Bijvoorbeeld in 2006. Een grote supermarktketen speelde daar slim op in en bracht de WK Wuppies op de markt. Kleine, pluizige wezens met ogen, een staart en grote platte voeten. De wuppies waren toen alles behalve nieuw, zanger Pierre Kartner bedacht 25 jaar daarvoor de naam wuppie al. Het staat voor ’World Unique Promotional Product Identity & Emotion’. Hij maakte zelfs een hitje ’Wij zijn de Wuppies’.