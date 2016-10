Twintig bewoners geëvacueerd na slaapkamerbrand Hoofddorp

ANP

HOOFDDORP - Twintig bewoners van een flat aan de Banckspolder in Hoofddorp zijn zondagochtend rond 04.50 uur van hun bed gelicht. Een slaapkamerbrand dwong de hulpdiensten om de gehele flat te ontruimen.

Door Daniël Mol - 9-10-2016, 7:35 (Update 9-10-2016, 7:37)

Vier bewoners moesten ter controle naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder heeft het viertal rook ingeademd.

Niet duidelijk

Drie kwartier na de ontruiming konden de eerste bewoners weer terug hun woning in. Het is niet duidelijk of alle bewoners van de flat kunnen terugkeren. Dat moet uit metingen blijken. Ook is het niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.