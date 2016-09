Drie dieven uit Weesp aangehouden in Zaandam

ANP archieffoto

ZAANDAM - Drie verdachten zijn zondagavond aangehouden wegens diefstal vanaf de Sluispolderweg in Zaandam. Het gaat om mannen van 21, 24 en 42 jaar uit Weesp.

Door Thijs Zilverberg - 5-9-2016, 16:07 (Update 5-9-2016, 16:07)

De politie ging rond 23.00 uur af op een tip, twee verdachte auto’s stonden op een doodlopend stukje op het industrieterrein. Bij controle van de kentekens bleken de eigenaren bekenden te zijn van politie, in verband met drugs- en vermogensdelicten. Bij de wagens was niemand aanwezig, dus zeggen de politie diensthond Chuck in om de verdachten op te sporen.

Een van de mannen is teruggevonden in de berm bij een sloot. Ook de andere twee verdachten zijn op het terrein aangetroffen. Een aantal kratten waren verplaatst richting de auto’s, vermoedelijk om later ingeladen te worden.

Bij het bedrijf waren al eerder kratten weggenomen. De politie vond bovendien een betonschaar bij een van de verdachten.