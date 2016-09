Woningen op oude plek schouwburg Park in Hoorn verkocht

HOORN - Alle tien koopmanshuizen die worden gebouwd langs de Westerdijk in Hoorn waar voorheen schouwburg Het Park stond, zijn al verkocht. De gemeente heeft de grond overgedragen aan architectenbureau Van der Laan. De bouw start eind september.

Door Cees Beemster c.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 8:28 (Update 5-9-2016, 8:28)

De woningen zijn vanaf acht ton per stuk verkocht, laat Ton van der Laan weten. Hij is al drie en een half jaar met het plan bezig. „In die tijd werd ik door mensen benaderd. Kennelijk is het een gewild project”, concludeert hij. „Daarom...