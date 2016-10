TSMC heeft baat bij iPhone

ANP TSMC heeft baat bij iPhone

HSINCHU - De Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van de populariteit van de nieuwe iPhone. Het bedrijf boekte mede door de orders van Apple een recordwinst, werd donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 13-10-2016, 8:02 (Update 13-10-2016, 8:02)

TSMC haalde in de periode van juli tot en met september een nettowinst van 96,8 miljard Taiwanese dollar (2,8 miljard euro). Dat was 1,5 miljard dollar meer dan analisten in doorsnee voorspelden.

De orders voor de nieuwe iPhone 7 hielpen TSMC de algehele afkoeling van de smartphonemarkt te doorstaan. Analisten wezen erop dat dit effect de komende tijd kan aanhouden, zeker door de problemen die Samsung deze week dwongen om de productie van de Galaxy Note 7 te staken.