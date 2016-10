Problemen bij vervangende Notes 7 zijn nieuw

SEOUL - De problemen bij de nieuwste exemplaren van de Samsung Galaxy Note 7 staan waarschijnlijk los van de eerdere defecten bij hetzelfde toestel. Er lijkt geen verband te zijn tussen wat er eerst mis was en de daaropvolgende mankementen bij de vervangende telefoons. Persbureau Bloomberg meldt dat op basis van een betrokkene bij de kwestie.

Samsung presenteerde de Note 7, zijn vlaggenschip, in augustus. De smartphone moest al snel worden teruggeroepen toen bleek dat het toestel in brand kon vliegen. De batterij, gemaakt door dochterbedrijf Samsung SDI, was net iets te groot voor het vakje dat ervoor was gemaakt. Dat kon kortsluiting veroorzaken.

Samsung bestelde vervolgens nieuwe batterijen bij het Chinese Amperex Technology. Maar ook daarmee ging het mis.

De Note 7 moest de grote concurrent van de iPhone 7 worden, maar Samsung heeft besloten om helemaal te stoppen met de productie en verkoop van het toestel. De problemen kosten het bedrijf waarschijnlijk minstens 1,6 miljard euro.