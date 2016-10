Facebook hielp bij kiesregistratie VS

ANP Facebook hielp bij kiesregistratie VS

SACRAMENTO - Dankzij Facebook hebben veel Amerikanen zich aangemeld als kiezer voor de komende presidentsverkiezingen. Amerikaanse gebruikers zagen in september een oproep om zich te registreren. Dat leidde tot een piek in de aanmeldingen, meldde de New York Times woensdag.

Door ANP - 12-10-2016, 23:28 (Update 12-10-2016, 23:28)

In Californië, de grootste staat, was de oproep van Facebook voor het eerst te zien op 23 september. Diezelfde dag meldden meer dan 123.000 kiezers zich aan, een van de hoogste aantallen ooit. Ook staten als Indiana, Minnesota, Maryland, Oregon, Pennsylvania en Washington zagen een 'Facebook Bump'.

Facebook weet niet wie zich hebben geregistreerd. Maar Facebook heeft meer vrouwelijke dan mannelijke gebruikers. Bovendien zitten er vooral jongeren op de site. Dat zijn groepen die over het algemeen eerder op de Democraten stemmen. ''Het is duidelijk dat de campagne van Facebook bijzonder veel jongeren heeft aangespoord om zich te registreren'', zei Alex Padilla, een lid van de regering van Californië.

Amerikaanse burgers zijn niet automatisch kiesgerechtigd. Ze krijgen hun stemkaart pas na registratie.