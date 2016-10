Feiten en cijfers over de Note 7

ANP Feiten en cijfers over de Note 7

AMSTERDAM - Samsung heeft de productie en verkoop van zijn geplaagde topsmartphone Galaxy Note 7 gestopt. Samsung kwam tot het besluit nadat meerdere toestellen in brand waren gevlogen en miljoenen toestellen moesten worden teruggehaald.

Door ANP - 11-10-2016, 12:57 (Update 11-10-2016, 12:57)

Naam: Samsung Galaxy Note 7

Fabrikant: Samsung Electronics is de grootste leverancier van smartphones ter wereld.

Herkomst: Zuid-Korea

Modellen: de Note 7 is een zogenoemde phablet, een toestel dat qua schermformaat tussen een smartphone en een tablet in zit. Het paradepaardje van Samsung was vooral gericht op de zakelijke markt en kan worden bediend met een pennetje. Het topmodel voor de grote markt is de Samsung Galaxy 7, die in twee formaten verkrijgbaar is.

Geschiedenis: de smartphone werd half augustus in een aantal landen gelanceerd. Het toestel werd voor de lancering in recensies meerdere malen de beste smartphone ooit genoemd en de verkopen gingen in Zuid-Korea voortvarend van start. Op 2 september kondigde Samsung een wereldwijde terugroepactie aan na een reeks incidenten met de accu. Ook enkele van de vervangen, 'veilige' toestellen vlogen daarna nog in brand.

Cijfers: Samsung heeft 2,5 miljoen toestellen teruggeroepen. Volgens de fabrikant hebben zich 35 incidenten voorgedaan in verschillende landen. De naar verluidt zeven incidenten met omgeruilde toestellen komen daar nog bij. Analisten gingen er aanvankelijk van uit dat Samsung ruim 13 miljoen exemplaren van de Note 7 zou verkopen. Dat werd vorige week al bijgesteld naar 8 miljoen.