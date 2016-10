Pokémon weg uit duinen en van spoor

ANP Pokémon weg uit duinen en van spoor

DEN HAAG - In de beschermde duinen bij Kijkduin zijn geen pokémon meer te vinden. Niantic Labs, de maker van Pokémon Go, heeft de wezentjes zoals beloofd weggehaald. De gemeente Den Haag houdt de situatie in de gaten, maar als ze inderdaad weg zijn, is het kort geding erover definitief van de baan, laat een woordvoerder dinsdag weten.

Door ANP - 11-10-2016, 10:44 (Update 11-10-2016, 12:11)

Niantic had PokéStops en PokeGyms neergezet in Kijkduin. Dat zijn plekken in het spel waar veel monsters op afkomen. Dat lokte veel spelers vanuit het hele land. Bewoners en ondernemers kregen daar steeds meer last van. Volgens de gemeente trokken sommige spelers ''als een kudde op hol geslagen bizons'' door de duinen.

Niantic had ook beloofd dat de pokémon van het spoor zouden verdwijnen. Volgens spoorbeheerder ProRail is ook dat gebeurd. ''We zijn naar een aantal plekken geweest waar ze eerst te vinden waren en daar zitten ze niet meer'', zegt een woordvoerder. Volgens ProRail zijn meerdere mensen tijdens hun monsterjacht op het spoor gaan lopen. Het treinverkeer had daar last van.