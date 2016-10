Eigenaar Werkspot koopt Duitse branchegenoot

ANP Eigenaar Werkspot koopt Duitse branchegenoot

NEW YORK - Kluswebsite Werkspot komt onder een dak met zijn Duitse branchegenoot MyHammer. Dat maakte het Amerikaanse moederbedrijf HomeAdvisor maandag bekend, zonder financiële details te vermelden.

Door ANP - 10-10-2016, 16:59 (Update 10-10-2016, 16:59)

MyHammer is nu voor 70 procent nog in handen van investeerder Holtzbrinck Digital. Dat belang neemt HomeAdvisor over voor een niet nader genoemd bedrag. Daarnaast brengt het een bod uit op de resterende aandelen, die verhandeld worden op de beurs in Frankfurt.

Net als Werkspot is MyHammer een online marktplaats die klussers in contact brengt met particuliere opdrachtgevers. HomeAdvisor heeft vergelijkbare dochterondernemingen in Frankrijk en Italië. Het Amerikaanse bedrijf maakt deel uit van technologieconcern IAC, dat ook eigenaar is van onder meer videodienst Vimeo, nieuwssite The Daily Beast en datingapp Tinder.