ANP TomTom en Bosch scheuren op Albert Park

MELBOURNE - Navigatiedienstverlener TomTom is voor een proef met zelfrijdende auto's neergestreken op het Formule 1-circuit van Albert Park in Melbourne. Het bedrijf gaat daar samen met partner Bosch testen uitvoeren.

Door ANP - 10-10-2016, 8:38 (Update 10-10-2016, 8:38)

Voor de proef levert TomTom naast de kaarten ook de zogeheten RoadDNA uit, een gerelateerd product dat voertuigen in staat stelt om hun positie op de weg te bepalen. Op Albert Park zal ook bij hoge snelheden worden getest, onder meer op veiligheid, efficiëntie en comfort van de voertuigen.

Verder meldde TomTom dat verkeersinformatieplatform TomTom City binnen zes maanden al in meer dan honderd steden is uitgerold. TomTom City is nu beschikbaar in zes talen en beslaat, na de laatste aanvulling met vijftig steden, nu zes continenten. In Nederland waren Rotterdam, Den Haag en Amsterdam al opgenomen. Daar zijn Utrecht en Eindhoven aan toegevoegd.

Ook lanceerde TomTom de Traffic Stats API, een nieuwe service die de historische snelheid- en reistijddata van TomTom toegankelijk maakt.