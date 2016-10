'AT&T wil stoppen met Note 7'

DALLAS - Een nieuwe tegenslag voor Samsung dreigt. Provider AT&T overweegt helemaal te stoppen met de verkoop van de Galaxy Note 7. Persbureau Bloomberg meldt dat op basis van een bron binnen het bedrijf. AT&T heeft 130 miljoen klanten en is daarmee een van de grootste mobiele providers in de Verenigde Staten. Het is bovendien een van de belangrijkste klanten van Samsung.

Door ANP - 8-10-2016, 16:46 (Update 8-10-2016, 16:46)

De Note 7 moest kort na de lancering al worden teruggeroepen, omdat de batterij kon ontploffen. Samsung heeft wereldwijd enkele miljoenen vervangende toestellen geleverd, maar ook daar zijn een paar incidenten mee geweest. Zo moest een vliegtuig in de Verenigde Staten deze week worden ontruimd omdat een Note 7 begon te smeulen. De problemen kosten Samsung waarschijnlijk miljarden.