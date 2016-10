'Amerikaanse hack-claim voedt hysterie'

ANP 'Amerikaanse hack-claim voedt hysterie'

MOSKOU - Rusland zegt dat er geen enkel bewijs is voor de Amerikaanse beschuldiging dat Moskou verantwoordelijk is voor een paar grote politieke hacks in Amerika. Rusland beschuldigt het Witte Huis van het voeden van ,,ongekende anti-Russische hysterie''.

Door ANP - 8-10-2016, 12:38 (Update 8-10-2016, 12:38)

De huidige Amerikaanse regering is ,,niet vies van vuile trucs'' in de campagne voor de presidentsverkiezingen, zei Sergej Riabkov zaterdag. Riabkov is de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken.

De Verenigde Staten hebben Rusland vrijdag voor het eerst openlijk beschuldigd van het hacken van politieke servers en het lekken van e-mails. De hacks zijn zo groot en zo gevoelig, dat de ,,hoogste functionarissen'' het moeten hebben goedgekeurd, aldus Washington.

Hackers hebben de laatste tijd onder meer interne e-mails van de Democratische partij in handen gekregen. Dat is de partij van president Barack Obama en presidentskandidate Hillary Clinton, die minister van Buitenlandse Zaken was.