'BitTorrent stopt met streamingdienst'

SAN FRANCISCO - BitTorrent heeft al na vier maanden de stekker uit zijn streamingdienst BitTorrent Now getrokken. Ook ontsloeg het bedrijf zijn twee CEO's en een onbekend aantal andere personeelsleden en werd een studio in Los Angeles gesloten. Dat bericht Variety op basis van anonieme bronnen.

Door ANP - 7-10-2016, 9:31 (Update 7-10-2016, 9:31)

BitTorrent-oprichter Bram Cohen stuurde volgens de bronnen eerder deze week een e-mail over de wijzigingen naar het personeel. Het bedrijf had miljoenen in de streamingdienst gestoken.

Het is niet de eerste keer dat BitTorrent, dat een protocol om downloads peer-to-peer te verspreiden ontwierp, zich probeerde om te vormen tot een mediabedrijf. In 2008 had het bedrijf al een Entertainment Store met onder meer films, die niet aansloeg. Het BitTorrent-protocol wordt nog steeds vooral gebruik om illegaal te downloaden.