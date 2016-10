Kleinste transistor ooit gemaakt

ANP Kleinste transistor ooit gemaakt

BERKELEY - Amerikaanse wetenschappers zijn er in geslaagd de dunste transistor ooit te maken. De zogeheten 'gate' (aansluiting) is maar 1 nanometer dik. Dat is vijf keer zo dun als voor mogelijk gehouden, 20 keer zo dun als de beste transistors die nu op de markt zijn en 50.000 keer zo dun als een menselijk haar.

Door ANP - 6-10-2016, 20:45 (Update 6-10-2016, 20:45)

Dat de transistor zo klein kan worden, komt doordat de onderzoekers geen silicium hebben gebruikt. Dat materiaal zit in vrijwel alle elektronische apparaten. In plaats daarvan kozen ze voor de stof molybdeendisulfide.

Volgens het Berkeley-lab kan de transistor ervoor zorgen dat de Wet van Moore blijft gelden. Die wet zegt dat het aantal transistors in een schakeling elke twee jaar verdubbelt. Met andere woorden: elke twee jaar worden computerchips twee keer zo sterk. De wet is vernoemd naar Intel-oprichter Gordon Moore.

Het transistortje is ontwikkeld door mensen van het Lawrence Berkeley National Laboratory in Californië en andere instellingen in de Verenigde Staten. Het onderzoek staat vrijdag in het belangrijke wetenschapsblad Science.