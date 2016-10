Koersval Twitter op Wall Street

NEW YORK - Op de beurs in New York is het aandeel Twitter donderdag gekelderd, na berichten dat Google-moederbedrijf Alphabet en Walt Disney niet langer geïnteresseerd zijn in een overname van de onlineberichtendienst.

Door ANP - 6-10-2016, 15:47 (Update 6-10-2016, 15:47)

Twitter verloor in de openingsminuten krap 17 procent. De laatste tijd gingen er volop overnamegeruchten rond Twitter, waardoor de koers sterk steeg. Alphabet en Disney lijken nu dus te zijn afgehaakt. Softwarebedrijf Salesforce zou nog wel interesse hebben in een overname van het concern.