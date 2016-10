Nederlander aangeklaagd in VS wegens hacking

CHICAGO - De Amerikaanse justitie heeft een Nederlandse tiener aangeklaagd die deel zou uitmaken van een groep die tegen betaling cyberaanvallen uitvoert. Bradley van R. uit Leiden werd vorige maand aangehouden in zijn woonplaats en zit nog steeds vast, zegt het ministerie van Justitie in een verklaring.

Door ANP - 6-10-2016, 13:46 (Update 6-10-2016, 13:46)

Naast de negentienjarige R. hebben de Amerikaanse autoriteiten ook een Amerikaanse tiener in het vizier. De twee zouden lid zijn van hackerscollectieven Lizard Squad en PoodleCorp, staat in de aanklacht. De negentienjarige Amerikaan Zachary Buchta werd vorige maand opgepakt in de Amerikaanse staat Maryland en is woensdag voorgeleid in Chicago.

De autoriteiten kwamen de twee tieners op het spoor tijdens een onderzoek naar phonebomber.net, een website waar mensen konden betalen om iemand telefonisch te laten lastigvallen. Een van de slachtoffers van de mensen achter de website kreeg dertig dagen lang elk uur een telefoontje van een afgeschermd nummer.