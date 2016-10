Aandeel Twitter omhoog door geruchten

NEW YORK - Een aandeel van Twitter is woensdag bijna 6 procent duurder geworden op de beurs van New York. De waarde steeg door speculaties over de overname van het bedrijf.

Door ANP - 5-10-2016, 22:36 (Update 5-10-2016, 22:36)

Twitter verwacht nog voor het einde van het jaar te zijn overgenomen. Google zou een van de gegadigden zijn, de techgigant zou een zakenbank hebben ingeschakeld om een bod voor te bereiden. Ook Disney, Salesforce en Andreessen Horowitz van Netscape-oprichter Marc Andreessen worden genoemd.