ANP Vliegtuig ontruimd om rokende Note 7

LOUISVILLE - Een vliegtuig in Amerika is woensdag ontruimd, omdat de Samsung Galaxy Note 7 van een passagier begon te smeulen. Iedereen wist op tijd weg te komen. Volgens lokale media ging het om een nieuw toestel, een vervanger voor de oude versie die al met problemen kampte.

Door ANP - 5-10-2016, 20:56 (Update 5-10-2016, 20:56)

De eigenaar van de smartphone, Brian Green, zei dat hij het toestel op 21 september had gekregen. Volgens de man had hij het toestel uitgezet en in een zak gedaan. Toen het begon te roken, liet hij het op de vloer vallen. Het toestel zou een gat in het vloerkleed hebben gebrand.

Het vliegtuig was van Southwest Airlines. Het zou van Louisville (Kentucky) naar Baltimore vliegen.