Kwakkelend Yahoo komt met nieuwsapp

ANP Kwakkelend Yahoo komt met nieuwsapp

SUNNYVALE - Het mag dan rommelen bij Yahoo, het weerhoudt het ontwikkelteam van het bedrijf er niet van nieuwe apps te maken. Yahoo gaat nu de strijd aan met Twitters Moments in de nieuwe app Yahoo Newsroom.

Door ANP - 4-10-2016, 16:24 (Update 4-10-2016, 16:24)

Newsroom is het best te omschrijven als een sociaal netwerk voor nieuws. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om met elkaar in discussie te treden over bepaalde nieuwstopics. Deze topics noemt Yahoo 'Vibes'. In een Vibe worden artikelen over een bepaalde nieuwsgebeurtenis uit diverse bronnen geplukt en gebundeld.

Nieuwe app of niet, achter de schermen rommelt het bij Yahoo. Het bedrijf lijkt maar geen voltreffer te kunnen maken met nieuwe diensten en afgelopen week kwam er nog een gigantisch privacyprobleem bij. Privédata van duizenden Yahoo-accounts is in handen gevallen van hackers. Er ontstond vooral veel verontwaardiging omdat Yahoo lijkt te hebben nagelaten veel eerder aan de bel te trekken over het lek.