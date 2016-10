Apple Pay nu ook in Rusland

CUPERTINO - Apple Pay is vanaf dinsdag ook op de Russische markt beschikbaar. De betaaldienst van Apple werkt in Rusland samen met Mastercard en Sberbank. Rusland is het tiende land waar Apple de dienst introduceert.

4-10-2016

In de Verenigde Staten ging Apple Pay in 2014 van start. Daarna volgden Australië, China, Frankrijk, Hongkong, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Singapore en Zwitserland.

Er gaan geruchten dat Apple in gesprek is met banken in Nieuw-Zeeland, Spanje, Kenia en Taiwan om Apple Pay ook daar te introduceren. Of er gesprekken tussen Apple en Nederlandse banken gaande zijn, is niet bekend.