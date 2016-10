'Rijbewijs in 2020 op de smartphone'

VEENDAM - Je rijbewijs op je smartphone. In 2020 moet dat mogelijk zijn, verwacht de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De RDW is daar al voor aan het werk. ''We kiezen nu voor de plastic kaart en dus over een een paar jaar voor de toevoeging van de smartphone'', zegt Bas van den Berg, unitmanager rijbewijzen van de RDW maandag in De Telegraaf.

Door ANP - 3-10-2016, 8:02 (Update 3-10-2016, 8:02)

De RDW meldt in de krant dat er wordt gewerkt aan proeven met apps om dit op termijn mogelijk te maken. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk, maar het is wel zaak om te zorgen dat die apps bijzonder veilig zijn. Dat is noodzakelijk ''omdat wij het rijbewijs in ons land ook als identiteitsbewijs gebruiken'', zegt Van den Berg. Sinds zaterdag is het papieren rijbewijs niet meer geldig en moet iedereen een plastic kaart hebben.