ANP 'Google overweegt bod op Twitter'

NEW YORK - Google heeft de hulp van zakenbank Lazard Ltd ingeroepen om een bod op Twitter voor te bereiden. Dat heeft Bloomberg vernomen van een bron die betrokken is bij het mogelijke overnamebod. Afgelopen week werd bekend dat Twitter verwacht nog voor het einde van het jaar te zijn overgenomen.

Door ANP - 1-10-2016, 14:57 (Update 1-10-2016, 14:57)

Volgens de bron is het niet zeker dat Google ook daadwerkelijk een bod gaat doen op Twitter. Wel is de techgigant meer dan 'gewoon geïnteresseerd' in het sociale netwerk. Tegenover Bloomberg willen Google en Lazard niets kwijt over een mogelijk bod.

Twitter heeft Goldman Sachs en Allen & Co in de arm genomen om een inventarisatie te maken van potentiële kopers. Naast Google worden Disney en Salesforce genoemd. Ook de naam van Netscape-oprichter en fanatiek twitteraar Marc Andreessen is gevallen.