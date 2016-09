Facebook in honderd talen

MENLO PARK - Facebook is sinds vrijdag beschikbaar in meer dan honderd talen. De grens werd gepasseerd door het toevoegen van Maltees, Corsicaans en Fula, dat in West-Afrika wordt gesproken. Mark Zuckerberg heeft dat laten weten, uiteraard op Facebook zelf.

Door ANP - 30-9-2016, 22:18 (Update 30-9-2016, 22:18)

Facebook begon in 2004 in het Engels. In 2008 kwamen daar onder meer Nederlands, Spaans, Duits en Frans bij. Sinds 2014 is het ook mogelijk om Facebook in het Fries te bekijken.

''In de afgelopen tien jaar hebben honderdduizenden mensen over de wereld samengewerkt om de jusite vertalingen voor woorden en zinnen te vinden. Want een like in het Engels betekent misschien iets heel anders in het Arabisch of Japans'', aldus Zuckerberg.