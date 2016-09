'Techbedrijf had Nederlandse privégesprekken'

ANP 'Techbedrijf had Nederlandse privégesprekken'

SYDNEY - Het Australische technologiebedrijf Appen heeft de privécommunicatie van duizenden Nederlanders in handen. De telefoon- en chatgesprekken dateren van 2010 en 2011. Mogelijk heeft Appen die data van de Britse geheime dienst GCHQ gekregen, zegt een telecomexpert in de Volkskrant. Telecombedrijven stellen dit soort ruwe data alleen aan politie- en veiligheidsdiensten af te geven.

Door ANP - 30-9-2016, 8:58 (Update 30-9-2016, 8:58)

Appen werkt aan software die spraak naar tekst omzet. Het bedrijf uit Sydney zegt niet met ''telecombedrijven'' samen te werken, maar wil niet reageren op vragen over samenwerkingen met veiligheidsdiensten.

Een Nederlandse die in Groot-Brittannië voor Appen werkte en de audiofragmenten moest beschrijven heeft over het project aan de Volkskrant verteld. Zij moest audiofragmenten beschrijven. Opvallend vaak ging het daarbij om Haagse taxichauffeurs, maar in een gesprek herkende ze de stem van haar ex-vriend die een voicemail insprak bij zijn nieuwe vriendin.