Satelliet Rosetta crasht op zijn komeet 67P

PARIJS - De missie van de ruimtesonde Rosetta krijgt vrijdag haar finale. Dan crasht de satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA op komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko.

Door ANP - 30-9-2016, 4:35 (Update 30-9-2016, 4:35)

Rosetta werd in 2004 gelanceerd en schreef tien jaar later geschiedenis toen vanaf de satelliet een onbemande verkenner, de Philae, op ruim een half miljard kilometer van de aarde op de komeet landde. Het was de eerste keer dat een dergelijke gecontroleerde landing op een komeet werd uitgevoerd. De operatie verliep niet vlekkeloos: Philae kwam terecht in een spelonk waar zonlicht de lander moeilijk kon bereiken. Hierdoor raakte de batterij al snel na de landing uitgeput. Die kon zich later wel weer opladen, maar de landingsrobot werd pas dit jaar weer gelokaliseerd.

In de tussentijd zond de Philae wel onderzoeksresultaten naar de Rosetta, die het op haar beurt doorstuurde naar aarde. Op de komeet werden zuurstofmoleculen, waterdamp, koolmonoxide en stikstof-, zwavel- en koolstofverbindingen gevonden. Vooral de vondst van zuurstof was verrassend.

De satelliet wordt bewust uitgeschakeld vanwege de haperende communicatie van Philae. Na de crash blijven de Rosetta en de Philae tot in de eeuwigheid op de komeet rond de zon draaien.