ANP 'Criminelen achter hack Yahoo'

WASHINGTON - Een Oost-Europese bende zit achter de hackaanval bij Yahoo in 2014. Dat beweert het internetbeveiligingsbedrijf InfoArmer, meldt Reuters.

Door ANP - 29-9-2016, 3:28 (Update 29-9-2016, 3:28)

Volgens InfoArmer zijn de gegevens die bij de hack werden gestolen aan ten minste drie cliënten doorverkocht. Yahoo heeft tot nu toe gezegd dat de hack door een staat gesponsord was, maar heeft hier geen bewijs voor laten zien. Yahoo en de FBI, die de hack onderzoekt, wilden aan Reuters geen commentaar geven op het rapport van InfoArmer.

Vorige week werd bekend dat bij een cyberaanval bij Yahoo in 2014 persoonlijke gegevens van meer dan 500 miljoen gebruikers zijn gestolen. Over het algemeen is het moeilijk vast te stellen wie er precies achter een hack zit, ook omdat criminele hackers hun diensten vaak te koop aanbieden.

InfoArmer heeft de conclusie getrokken dat de bende Group E achter deze hack zat door enkele gehackte accounts te onderzoeken.