ANP 'Spotify wil SoundCloud overnemen'

STOCKHOLM - Streamingdienst Spotify is in vergevorderde gesprekken om concurrent SoundCloud over te nemen. Dat meldt de Financial Times woensdagavond op basis van bronnen rond de onderhandelingen. Spotify wil niet reageren.

Door ANP - 28-9-2016, 23:15 (Update 28-9-2016, 23:15)

SoundCloud lanceerde eerder dit jaar een abonnementsdienst, SoundCloud Go. Tegen betaling kunnen gebruikers - onbeperkt, offline en zonder reclames - luisteren naar het volledige aanbod. SoundCloud zegt meer dan 135 miljoen nummers aan te bieden.

SoundCloud Go is een concurrent van Spotify Premium, dat 40 miljoen betalende gebruikers heeft. Spotify moet groeien om de belangrijkste concurrent, Apple Music met 17 miljoen abonnees, voor te blijven.