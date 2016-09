Minister: maak telefoon of tablet 'boefproef'

DEN HAAG - Nederlanders moeten meer doen tegen diefstal van hun smartphone, tablet of laptop. Nog geen kwart van de smartphones kan van afstand onbruikbaar worden gemaakt. Bij tablets en laptops is dit zelfs nog minder. Daarom beginnen het ministerie van Veiligheid en Justitie en de ICT-sector woensdag een campagne. Die moet ervoor zorgen dat meer mensen hun apparaat 'boefproef' maken.

Het aantal gestolen smartphones is in de afgelopen paar jaar met 30 procent gedaald, zegt het ministerie. ''Naar aanleiding van dit succes voegen wij dit jaar ook tablets en laptops toe aan deze campagne'', zegt minister Van der Steur in een verklaring.