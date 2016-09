Facebook at Work in oktober gelanceerd

MENLO PARK - Facebook lanceert in oktober zijn zakelijke dienst Facebook at Work. Dat meldt The Information. Met de dienst wil Facebook de strijd aangaan met onder meer het steeds populairdere Slack.

Door ANP - 28-9-2016, 9:24 (Update 28-9-2016, 9:24)

Facebook wil bedrijven laten betalen per werknemer die ze aansluiten, zegt directeur Julien Cocorniou van de dienst. Hoeveel Facebook per actieve gebruiker rekent is nog niet bekend. In eerdere plannen wilde het sociale netwerk Facebook at Work gratis aanbieden en bedrijven laten betalen voor extra diensten.

Facebook at Work wordt momenteel getest door een aantal bedrijven. De Royal Bank of Scotland is met meer dan 100.000 man personeel een van de grootste.