App waarschuwt stappers voor riskante pillen

DEN HAAG - Wie bij het stappen drugs gebruikt, kan vanaf woensdag via een app worden gewaarschuwd voor riskante pillen. Het Trimbos-instituut bepaalt welke pillen een extra groot risico voor de gezondheid zijn. Gebruikers van uitgaansdrugs kunnen zich daarover laten informeren via de Red Alert app die vanaf woensdag beschikbaar is.

Door ANP - 28-9-2016, 8:46 (Update 28-9-2016, 8:46)

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) maakte dat bekend. Van Rijn zou liefst zien dat mensen helemaal geen drugs gebruiken. ''Mijn advies is: gebruik helemaal niet, druggebruik is nooit zonder risico. Maar wat we kunnen doen om mensen te beschermen die toch gebruiken, doen we. Deze app draagt daar aan bij. Hij biedt bovendien de mogelijkheid om gebruikers van tips te voorzien om gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen en scheidt vooral de feiten van fabels", aldus de bewindsman.