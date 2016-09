WhatsApp laat je gebruikers taggen

MOUNTAIN VIEW - Om te voorkomen dat een berichtje in een groepschat niet de persoon bereikt waar het voor bedoeld is, biedt WhatsApp hulp. De chat-app laat je nu andere gebruikers taggen door een @-teken voor hun naam te zetten, net als op bijvoorbeeld Twitter, Facebook of Instagram.

Door ANP - 20-9-2016, 18:14 (Update 20-9-2016, 18:14)

Tegelijkertijd is de maximale groepsgrootte verhoogd van 100 naar 256 deelnemers. Als je iemand tagt krijgt die persoon altijd een alert, ook als hij de groep verder op stil heeft gezet.

De nieuwe functie komt beschikbaar voor de Android- en iOS-apps. De webversie moet het zonder taggen doen.