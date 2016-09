Tinder en Spotify gaan relatie aan

WEST HOLLYWOOD - Tinder laat zijn gebruikers potentiële dates selecteren op basis van muziekvoorkeur. De dating-app is daarvoor een samenwerking met muziekdienst Spotify aangegaan, maakten de bedrijven dinsdag bekend.

Door ANP - 20-9-2016, 17:33 (Update 20-9-2016, 17:33)

Met gekoppelde Tinder- en Spotify-accounts kan Tinder potentiële partners nu ook suggereren op basis van gemeenschappelijke muziekkeuze. Daarnaast geeft je muzieksmaak ook een manier om beoordeeld te worden door anderen. Het is ook mogelijk om een eigen nummer te kiezen dat het beste weergeeft wie je bent.

De Spotify-mogelijkheid is per direct beschikbaar voor Tinder-gebruikers in alle 59 landen waar Spotify actief is.