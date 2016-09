GoPro komt met drone en nieuwe camera's

ANP GoPro komt met drone en nieuwe camera's

SQUAW VALLEY - GoPro heeft maandag zijn eerste drone gepresenteerd. De Karma is opvouwbaar, werkt samen met de nieuwe Hero 5 Black of Hero 5 Session camera's, maar kan ook met oudere GoPro-camera's overweg.

Door ANP - 19-9-2016, 19:40 (Update 19-9-2016, 19:40)

Met de Karma zet GoPro in op gebruikersgemak. De afstandsbediening bestaat uit een schermpje en twee joysticks en is dicht te klappen. De gimbal, die de voorop de drone gemonteerde camera stabiliseert, is ook af te nemen en met de hand te gebruiken zodat je bijvoorbeeld tijdens het fietsen of skaten perfecte beelden kunt schieten. De Karma gaat in de Verenigde Staten 799 dollar kosten. Een europrijs en een Nederlandse releasedatum zijn nog niet bekend.

De nieuwe Hero 5 Black is het nieuwe vlaggenschip van GoPro. Hij volgt de Hero 4 Black uit 2014 op. De 5 Black maakt opnamen in 4K-kwaliteit met maximaal 30 frames per seconde, is waterdicht tot op 10 meter diepte en kan met de stem worden bediend in - voorlopig - zeven talen. Foto's maakt de camera met 12 megapixel. Er zit een 2 inch groot touchscreen op. Het apparaatje gaat in de VS 399 dollar kosten. Voor 100 dollar minder is de 5 Session beschikbaar, de opvolger van de vorig jaar geïntroduceerde 4 Session. Die heeft dezelfde video-kwaliteiten als de Black, maar maakt foto's met een 10 megapixel sensor. Ook ontbreekt een scherm op de kleinere camera.

Om alle geschoten beelden op te slaan kunnen GoPro-bezitters hun beelden nu automatisch laten uploaden naar de cloud in de vorm van abonneedienst GoPro Plus. Ook alle apps om de beelden te beheren en te bewerken zijn vernieuwd.