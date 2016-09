Strengere regels voor telecomcontracten

DEN HAAG - Telecomaanbieders moeten hun abonnees duidelijk informeren over wijzigingen in hun contract. Ze mogen er niet zonder meer van uitgaan dat een zwijgende abonnee automatisch instemt. Dat staat in strengere regels die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 16-9-2016, 11:23 (Update 16-9-2016, 12:28)

Als telecombedrijven klanten informeren dat er iets verandert in hun contract, blijft vaak vaag wat de wijziging precies inhoudt. Wie het er niet mee eens is moet bovendien uit eigen beweging in de pen klimmen. Dat is volgens ACM veel consumenten een doorn in het oog.

Bedrijven moeten voortaan minstens een maand van tevoren aangeven wat er precies gaat veranderen. Tijdens vakantieperiodes geldt daarvoor een nog langere termijn. Het mag niet meer voorkomen dat een klant een nadelige wijziging alleen kan vinden als hij de nieuwe contractsvoorwaarden vergelijkt met de oude, of er pas achteraf mee wordt geconfronteerd. Wie het er niet mee eens is, moet kostenloos zijn contract kunnen opzeggen.

''Iedereen met een telefoonabonnement moet erop kunnen vertrouwen dat zijn telecomaanbieder goede informatie geeft over wijzigingen in het contract'', zei ACM-bestuurder Henk Don. ''Het is zorgwekkend dat dat in de praktijk niet altijd zo was. Met de nieuwe regels in de hand verscherpt ACM het toezicht.''