Samsung roept miljoen Notes 7 terug in VS

WASHINGTON - Samsung heeft 1 miljoen smartphones van het type Galaxy Note 7 teruggeroepen in de Verenigde Staten. Dat is ongeveer 97 procent van alle geleverde Notes in de VS, aldus de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit donderdag. De dienst raadt mensen aan de phablet meteen uit te zetten en om te wisselen.

Door ANP - 16-9-2016, 0:20 (Update 16-9-2016, 0:20)

Samsung heeft de waakhond laten weten dat de batterij van de Note 7 iets te groot is voor het vakje waar hij in moet. Dat kan kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn er zeker 92 incidenten met de Note 7 geweest. Minstens 26 mensen hebben brandwonden opgelopen. Daarnaast kreeg de dienst 55 meldingen van schade aan spullen, waaronder autobranden.