ANP Moeder van Monsterboard steunt bod Randstad

AMSTERDAM - Monster Worldwide, het moederbedrijf van vacaturesite Monsterboard, blijft het overnamebod van Randstad aanbevelen bij zijn aandeelhouders. Dat liet het bedrijf maandag weten naar aanleiding van aanhoudende kritiek van grootaandeelhouder MediaNews Group.

Door ANP - 12-9-2016, 19:07 (Update 12-9-2016, 19:07)

De investeerder, de grootste aandeelhouder van Monster Worldwide met een belang van 11,6 procent, liet eerder op maandag opnieuw weten zijn aandelen niet aan te zullen bieden onder het huidige bod. MediaNews riep andere aandeelhouders op evenmin op het bod van Randstad in te gaan.

Randstad heeft 3,40 dollar per aandeel over voor het in meer dan veertig landen actieve Monster. De Nederlandse uitzendreus ziet vooral Monsters technologische oplossingen voor het koppelen van werkzoekenden en werkgevers als welkome aanvulling voor de eigen organisatie.

MediaNews vindt evenwel dat Monster meer waard is, en noemt het huidige verkoopproces ''gehaast en ongeorganiseerd''. Daarbij zijn contacten met andere geïnteresseerde partijen slecht begeleid. ''Een vals gevoel van urgentie heeft geleid tot het aanvaarden van het inferieure bod van Randstad'', aldus MediaNews.

Daarom wil MediaNews dat nieuwe, ''ervaren en capabele'' bestuurders de huidige top van Monster vervangen. Zij moeten alternatieve plannen bedenken om de aandeelhouderswaarde te vergroten.

Monster liet weten dat het verzet van MediaNews gebaseerd is op ''verkeerde en ongeïnformeerde aannames''. Het bedrijf vindt dat de investeerder de overname door Randstad op het spel zet zonder zelf met een superieur voorstel te komen.