Nieuwe update moet veiligheid Tesla vergroten

PALO ALTO - Autofabrikant Tesla komt met een aantal nieuwe verbeteringen voor zijn automatische piloot, die de veiligheid van de auto moeten vergroten. Dat liet Tesla-topman Elon Musk zondag weten.

12-9-2016, 7:28 (Update 12-9-2016, 8:03)

De update aan het systeem moet er onder meer voor zorgen dat obstakels bij slecht weer of fel licht beter te detecteren zijn, doordat radartechnologie een grotere rol gaat spelen. De softwareverbeteringen kunnen van afstand worden doorgevoerd en zijn binnen twee weken beschikbaar.

De elektrische auto kwam de laatste tijd in opspraak nadat verschillende ongelukken waren gebeurd met Tesla's die in zelfrij-modus stonden. In de Amerikaanse staat Florida overleed in mei een 40-jarige Amerikaan doordat hij met zijn zelfsturende Model-S op een vrachtwagen botste. Het is de vraag of de auto of de chauffeur de vrachtwagen ooit hebben gezien, omdat er op geen enkel moment is geremd.

De nieuwe technologie, Autopilot 8.0, had die crash mogelijk kunnen voorkomen, zei Musk in een toelichting. Radartechnologie zou de vrachtwagen volgens hem hebben herkend als een groot metalen object dat niet op die plek van de weg hoorde. ,,De auto zou dan dus hebben geremd'', concludeerde hij.

Om de auto's nog veiliger te maken wordt de volledige automatische functie ook strenger voor chauffeurs die hun handen te lang van het stuur houden. Als zij hun gedrag na diverse waarschuwingen niet verbeteren schakelt 'autosteer' volledig uit. Het systeem kan pas weer worden aangezet nadat de auto is geparkeerd.