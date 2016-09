Grote datadiefstal in gemeente Almelo

ALMELO - Hackers hebben van servers van de gemeente Almelo een grote hoeveelheid gegevens gestolen. Dat schrijft Tubantia. Het vermoeden bestaat dat het om zo'n 20 gigabyte aan data gaat, waaronder persoonsgegevens.

Door ANP - 9-9-2016, 9:10 (Update 9-9-2016, 9:10)

De data komt uit de netwerkomgeving van Werkplein Twente, een samenwerking tussen het UWV en diverse gemeenten. Het is nog niet duidelijk welke data er precies is verdwenen. De Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gesteld, evenals de gemeenten die betrokken zijn bij Werkplein Twente.

De diefstal van de gegevens werd bij toeval ontdekt. Almelo probeeert nu te achterhalen wat er precies is gebeurd. Vermoedelijk werd de datadiefstal gepleegd met malware, maar dat is vooralsnog niet met zekerheid te zeggen.