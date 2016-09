Deliveroo bezorgt iPhone 7

AMSTERDAM - Vodafone-klanten die een iPhone 7 bestellen kunnen hun iPhone vrijdag 16 september thuis of op werk bezorgd krijgen. De telecomprovider gaat daarvoor een samenwerking aan met bezorgdienst Deliveroo, maken de twee bedrijven vrijdag bekend.

Door ANP - 9-9-2016, 6:14 (Update 9-9-2016, 6:14)

Deliveroo bezorgde tot nu toe alleen maaltijden in Nederland. Dat doet het bedrijf bovendien in een beperkt aantal steden. Alleen de Vodafonewinkels in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem bieden dan ook de bezorgservice aan. Om dicht bij de basis te blijven bezorgen de Deliveroo-fietskoeriers ook een stukje appeltaart mee met de Apple-telefoons.

Om in aanmerking te komen voor bezorging van de bestelde iPhone, moeten klanten die uiterlijk donderdag 15 september om 12.00 uur 's middags besteld hebben. Alleen bestaande klanten van Vodafone komen in aanmerking.

De bezorging is voorlopig een pilot. Als die bevalt gaan Vodafone en Deliveroo nadenken over verdere samenwerking.