Meer opslagruimte voor iPads

CUPERTINO - Hoewel de iPad niet genoemd werd tijdens Apples event, is de tablet toch licht aangepast. Net als de iPhone neemt de iPad afscheid van de 16GB-versie.

Door ANP - 7-9-2016, 22:58 (Update 7-9-2016, 22:58)

De prijzen zijn bovendien gewijzigd. Zo is de goedkoopste iPad Air nu 439 euro in plaats van 499. De iPad Mini 4 is nu vanaf 439 euro te krijgen, terwijl de goedkoopste versie 399 euro was. Bij de iPad Pro zijn vooral de versies met meer opslagcapaciteit in prijs gezakt.

Het is niet duidelijk of de iPads later dit jaar nog een update krijgen.