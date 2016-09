Aantal televisieaansluitingen verder gedaald

HOUTEN - Het aantal televisieaansluitingen in Nederland is in het tweede kwartaal verder gedaald. De oorzaak ligt in de groeiende populariteit van onlinevideo.

Door ANP - 7-9-2016, 10:54 (Update 7-9-2016, 11:30)

Het aantal digitale televisieaansluitingen nam in de maanden april tot en met juni nog wel mondjesmaat toe, met 0,2 procent. Maar dat was niet voldoende om de afname van het aantal analoge aansluitingen (2,5 procent) te compenseren.

Digitale televisie is inmiddels goed voor 90 procent van de totale markt, blijkt uit de cijfers die onderzoeksbureau Telecompaper woensdag heeft gepubliceerd.

KPN won in het tweede kwartaal verder terrein. Het marktaandeel van het telecombedrijf steeg met 0,3 procentpunt naar 29,6 procent. Dat ging ten koste van marktleider Ziggo. De kabelmaatschappij zag het marktaandeel met 0,3 procentpunt afnemen tot 51,4 procent.

De krimp van het aantal televisieaansluitingen zet de komende jaren gestaag door. ''KPN en Ziggo zullen in de toekomst een steeds kleinere vijver hebben om in te vissen'', voorspelt analist Kamiel Albrecht van Telecompaper. ''Tot en met 2020 verwachten wij dat de televisiemarkt met gemiddeld 0,6 procent per jaar zal dalen.''

De omzet uit televisiediensten steeg in het tweede kwartaal nog wel met 0,2 procent tot 456 miljoen euro, schat Telecompaper. Maar ook daar komt verandering in. Voor de jaren tot en met 2020 wordt een jaarlijkse afname met gemiddeld 0,4 procent voorzien.