FBI: Clinton gebruikte acht telefoons

WASHINGTON - In de vier jaar dat Hillary Clinton minister van Buitenlandse Zaken was, heeft ze minstens acht verschillende mobieltjes gebruikt om privémail te versturen. Maar de rechercheurs die haar mailgedrag onderzoeken, hebben geen enkele telefoon in handen gekregen.

Door ANP - 2-9-2016, 21:38 (Update 2-9-2016, 21:38)

De Amerikaanse recherche, de FBI, heeft vrijdag een onderzoek naar Clinton naar buiten gebracht. Behalve de acht toestellen van Clinton zoeken de rechercheurs nog vijf apparaten. Eén persoon zei tegen de FBI dat zeker twee toestellen van Clinton zijn vernietigd door ze in tweeën te breken of door er met een hamer op in te slaan.

Clinton heeft flinke last van de e-mails in haar streven president te worden. Volgens haar tegenstanders heeft ze de regels overtreden.