Extra theatershow Furtjuh

UTRECHT - Vlogger Furtjuh geeft nog een theatervoorstelling in de Jaarbeurs in Utrecht. De 1500 kaarten voor de eerste show op 17 december waren donderdag binnen een half uur uitverkocht. Een dag later, op 18 december, is daarom een tweede optreden. Dat heeft Rutger Vink, zoals Furtjuh heet, vrijdag bekendgemaakt op zijn YouTube-kanaal.

2-9-2016

De voorstelling van Furtjuh in de Jaarbeurs duurt 90 minuten. Achter hem staat een 60 meter breed videoscherm. Hij noemt dat ''het grootste YouTube-theater van Nederland''.

Furtjuh heeft 365.000 volgers op YouTube.